Essa é a frequência correta em que você deve trocar os travesseiros da sua cama

Cerca de 65% dos brasileiros sofrem de distúrbios do sono, percentual acima da média mundial de 45%. Isso é o que diz um estudo divulgado pela Persono, da Coteminas, sobre a qualidade do sono no país, o chamado “Acorda, Brasil!”. Essa epidemia de insônia está atingindo mais pessoas com o passar dos dias. Se você faz parte desse tipo, sabia que há truques para melhorar a qualidade de sono? Por exemplo, alimentação, estilo de vida e até mesmo trocar os travesseiros?

A boa higiene da cama é fundamental para uma boa noite de sono. E isso engloba desde lençóis, cobertores, fronhas e travesseiros. Aliás, trocar os travesseiros regularmente ajuda também a evitar problemas respiratórios.

Entenda de uma vez por todas, não importa quanto tempo você queira mantê-los, seus travesseiros precisarão ser substituídos. Desta forma, você pode não apenas dormir melhor, mas também evitar dores indesejadas no pescoço, acne inesperada ou reações alérgicas desnecessárias.

Afinal, com que frequência devo trocar os travesseiros?

Essencialmente, você vai identificar quando eles devem ser trocados. Por exemplo, quando começar a te causar dor no pescoço ou nas costas, ou porque simplesmente não consegue encontrar a posição certa para dormir.

Além disso, outros fatores que determinam isso podem ser o odor, endurecimento e até manchas amarelas. Todavia, no geral, os especialistas recomendam trocar os travesseiros a cada um ou dois anos, assim você garantirá seu conforto e que eles estejam livres de alérgenos.

