Mais da metade dos municípios goianos estão sem registrar mortes por covid-19 há 30 dias

Dados do painel da Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) mostram que mais da metade dos municípios goianos já estão há cerca de 30 dias sem registrar mortes pela doença.

Levantamento realizado pelo Portal 6 na plataforma aponta que, nas últimas quatro semanas, das 246 cidades que existem no estado, 168 não notificaram nenhum falecimento para a pasta.

Com esses números, a taxa de letalidade pela infecção está em 0,37%. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, quatro pessoas morrem em decorrência da Covid-19.

Além da queda de mortes, houve também uma considerável diminuição no número de internações. Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs especializadas em Covid-19 está em 39.61% em Goiás. Já as de enfermaria está em 12%.

E a vacinação?

Considerada uma das grandes razões para a queda de casos e mortes pela Covid-19, a primeira dose da vacina foi aplicada em 79,94% da população goiana. Já porcentagem de pessoas que voltaram para receber a segunda dose é de 68,51%.

No geral, há no estado mais de 800 mil populares com a segunda dose atrasada e mais de 2 milhões que ainda não procuraram os postos de imunização para receber o reforço.