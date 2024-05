Mãe luta para conseguir cirurgia de fimose do filho autista em Anápolis: “chora até na hora de urinar”

Jovem, que tem 21 anos e também foi diagnosticado com diabetes, aguarda há 2 anos pelo procedimento

Davi Galvão - 16 de maio de 2024

Gabriel, diagnosticado com autismo e diabetes, luta há dois anos para conseguir a cirurgia. (Foto: Reprodução)

Cansada de esperar na fila da Regulação e vendo o filho Gabriel sofrer todos os dias pelo simples ato de tentar urinar, a anapolina Sirlene Afonso Alves resolveu agir por conta própria para conseguir marcar a cirurgia de fimose que o jovem necessita.

Aos 21 anos de idade, o rapaz foi diagnosticado com diabetes e se enquadra no Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo considerado de suporte nível 2 e, por conta disso, precisa do apoio da mãe para diversas atividades do dia a dia.

“Vários dias ele precisa de ajuda no banho e chegou numa situação que não tem mais o que fazer, tá muito complicado. Tem dia que ele chora de dor, na hora de urinar, porque não consegue limpar direito e, para ele, que é autista, tudo isso acaba ficando mais difícil”, contou Sirlene, em entrevista ao Portal 6.

Ela explicou que deu entrada no processo para conseguir a cirurgia pela rede pública ainda em 2022, onde permaneceu um ano aguardando – mesmo tendo prioridade – tanto por conta do TEA quanto pela diabete.

Apesar disso, Gabriel só teve a cirurgia aprovada para setembro de 2023. Porém, ela conta que foi avisada em cima da hora e não estava em Anápolis na ocasião, solicitando que fosse remarcado para alguma data posterior, mas o mais cedo possível.

Desde então, Sirlene não obteve nenhum retorno por parte da Regulação, ao mesmo tempo em que os incômodos e, obviamente, dores do filho, só aumentavam.

Não encontrando outra opção, ela se consultou com um médico particular que, nas palavras dela, ficou em choque em como Gabriel não tinha passado, até hoje, por uma intervenção cirúrgica, dado o estado gravíssimo que a fimose já se encontrava.

Por conta dessa urgência, Sirlene se viu obrigada a pegar dinheiro com terceiros, a fim de finalmente conseguir marcar a cirurgia em um hospital particular, em uma conta que ficou na casa dos R$ 3 mil, a ser realizada na Santa Casa de Misericórdia.

“Ele não está conseguindo nem urinar sem sentir dor, quem entende sabe que é uma situação complicada e no caso dele é mais grave ainda”, lamentou.

Porém, como tal quantia foi emprestada, ela agora luta para conseguir reaver o montante, além de, obviamente, se preparar para os custos do pós-operatório.

Para tal, ela está aceitando quaisquer doações, através da chave pix (62) 99164-4061, além de ter iniciado uma rifa, no valor de R$ 10, bastando apenas entrar em contato pelo número de telefone para mais informações.

O que diz a Prefeitura

Questionada pelo Portal 6, a Prefeitura confirmou que havia iniciado o contato para agendamento da cirurgia, porém que, apenas em março deste ano, as novas informações foram atualizadas.

Ainda, garantiram que o paciente já está regulado, aguardando agora o agendamento.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, em setembro de 2023, a regulação iniciou contato para agendamento pelos números cadastrados no sistema. Entretanto, somente em 21 de março deste ano, os responsáveis pelo paciente entraram em contato cadastrando novos números de contato. A criança continua na fila, a cirurgia já está regulada e aguarda somente o agendamento, seguindo a classificação de pacientes, para a execução do procedimento.