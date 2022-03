Essas foram as empresas campeãs em reclamação dentro de Goiás em 2021

Ao longo de 2021, a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor em Goiás (Procon Goiás) registrou centenas de milhares de denúncias e reclamações feitas por consumidores insatisfeitos.

O Portal 6 teve acesso aos rankings mensais de atendimentos do órgão público e contabilizou as empresas e instituições que mais foram fontes de queixas dos clientes na plataforma Procon Web.

Em primeiro lugar, com uma certa margem em relação às demais, está a companhia de telefonia Claro S/A. Ao longo daquele ano, foram 1.048 queixas relativas à empresa.

Na sequência está a Telefônica Brasil (Vivo/GVT), com 869 contestações. Fechando o pódio, está a Enel/ Celg Distribuição, com 727 relatos de clientes ao Procon Goiás.

As outras duas empresas de telefonia que operam no Brasil também foram alvo de constantes reclamações e denúncias de consumidores. A TIM Celular (587) e a OI Móvel (435) ficaram em 4º e 5º lugares, respectivamente.

Completando o levantamento, está a única instituição pública que foi uma figura constante entre as maiores queixas levantadas pelo Procon Goiás.

Com 401 registros, a Caixa Econômica Federal ficou no 6º lugar das maiores dores de cabeça dos goianos em 2021.

No site do Procon, onde são disponibilizados os rankings mensais, não foi divulgado a lista do Procon Web de dezembro.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a assessoria de imprensa do Procon, que enviou os dados apenas das denúncias realizadas no mês de dezembro, não havendo assim a contabilização das reclamações.