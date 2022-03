Goiânia está entre as três capitais com maior alta no preço da cesta básica

O bolso do consumidor parece não ter alivio nos últimos dias. Cada vez mais os preços dos produtos tem aumentado.

Uma demonstração prática desse acréscimo nos preços é a pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

Segundo os dados do departamento, Goiânia ficou entre as três capitais analisadas que tiveram maior aumento nos produtos que compõe a cesta básica. A variação de fevereiro demonstrou uma elevação de 2,59% .

Atualmente, a capital de Goiás tem a décima cesta básica mais cara entre 17 capitais apuradas pela pesquisa. O preço médio da cesta em Goiânia é de R$ 641,09.

Os principais produtos responsáveis pelo aumento expressivo foram: feijão, óleo de soja, carne bovina, manteiga, café em pó e batata.

Na capital, o café representou uma aumento de 7,77%, o mais alto do país. A preocupação com a quantidade produzida na safra atual está causando impactos no preço e acaba refletindo no valor final do produto

Enquanto o acréscimo da batata em Goiânia ficou em 31,69%. A explicação para a elevação foram o excessos de chuvas que danificam a produção do tubérculo.

Em um contexto geral, o Dieese demonstrou que em Goiânia a cesta básica teve uma elevação de mais de 14% nos últimos 12 meses.