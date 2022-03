Não importa se for de limão, maracujá ou qualquer outra fruta, mousse é mousse, e é delicioso! Além disso, é um clássico na casa dos brasileiros. Bom, foi pensando nisso que hoje trouxemos essa delícia tradicional de uma maneira diferente. Veja agora a Receita de Mousse de Queijo com Goiabada!

Receita de Mousse de Queijo com Goiabada para fazer em casa e comer rezando:

Você vai precisar de:

Mousse:



1 lata de leite condensado

250 gramas de queijo minas frescal em pedaços

1 lata de creme de leite com soro

1 envelope de gelatina incolor sem sabor

Calda:



150 gramas de goiabada picada

5 colheres de sopa de água (aproximadamente)

Modo de preparo:

Primeiro, separe os ingredientes necessários para preparar esta receita de mousse de queijo minas com goiabada. Assim, no liquidificador adicione o leite condensado, o creme de leite e o queijo minas picado. Depois disso, bata tudo até que forme um líquido homogêneo.

Em seguida, prepare a gelatina sem sabor conforme as instruções da embalagem e adicione ao líquido no liquidificador, bata por mais 1 minuto. E então, transfira a mousse para uma forma com furo central, untada levemente com óleo. Assim, leve para a geladeira para firmar por cerca de 4 horas, pelo menos.

Enquanto isso, prepare a calda de goiabada, levando a goiabada picada com água para aquecer em fogo brando, mexendo de vez em quando, até que fique cremosa como mostra a foto abaixo. Assim, espere a calda esfriar para regar a mousse.

Depois do tempo sugerido, desenforme a mousse de queijo, acomodando-a num prato de servir. Por fim, regue a mousse com a calda de goiabada já fria e mantenha esta sobremesa na geladeira até à hora de servir. Depois é só servir e deliciar todos!

