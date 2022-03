Decreto de Roberto antecipa fim das máscaras em Anápolis já neste sabado (12)

Em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, divulgado no início da tarde deste sábado (12), o prefeito Roberto Naves (PP) decretou oficialmente o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos e fechados em Anápolis.

Prevista para começar a valer na segunda (14), a medida foi antecipada e já entrou em vigor desde a publicação do documento, amparado por Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A decisão de deixar opcional o uso do objeto de segurança foi tomada, segundo a Administração Municipal, em decorrência dos índices de vacinação, da redução de novos e da queda do número de óbitos por Covid-19.

Com isso, servidores do setor público já não têm mais direito ao afastamento remunerado, mas há ressalvas para o setor privado.

O uso da máscara também permanece obrigatório nos serviços assistenciais de saúde. Tanto por funcionários e profissionais quanto para usuários, visitantes e demais pessoas que passem pelas unidades.

Veja o decreto na íntegra.