Tatuagem de borboleta feita em mulher dá muito errado e a deixa desesperada

Traumas com tatuagens não é novidade nas redes sociais, mas uma jovem, de 21 anos, sofreu ficou desesperada após contratar o serviço de um tatuador e receber uma arte péssima na pele.

“Parece uma mariposa desenhada por criança”, foi o que disseram alguns internautas depois que a moça expôs a frustração.

Ela contou, em um vídeo publicado no Tik Tok, que a intenção era fazer uma aglomerado de borboletas no braço, com traços mais marcantes e ‘fofos’. No entanto, não foi nada disso que recebeu.

No post, que já conta com mais de 1 milhão de visualizações, ela menciona que, apesar do trauma, tudo ficará bem: “está tudo bem, isso só vai ficar na minha pele para sempre, certo?”.

Pela ordem das publicações, a jovem já realizou a cobertura da tatuagem mal sucedida e agora está contente com a nova arte no braço.