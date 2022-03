6 dicas para manter a geladeira organizada e não deixar perder nenhum alimento

Não há quem discorde: lavar a geladeira é horrível. Aliás, mantê-la organizada é pior ainda. Enquanto conseguimos manter armários e despensas com tudo alinhado, dentro do eletrodoméstico, nossos alimentos parecem estar sempre em festa. Mas chega de desespero, hoje iremos te dar dicas para deixar a geladeira organizada. Vem conosco!

6 dicas para deixar a geladeira organizada:

1. Planeje suas compras

Primeiramente, vamos focar na sobrecarga da sua geladeira. Vale mesmo a pena uma grande quantidade de alimentos lá dentro? Por isso, até para evitar o desperdício, fique atento a quantidade de comida que você compra. Logo, faça uma lista, planeje suas refeições, para comprar o necessário.

2. Tudo à vista

Essa dica pode ser velha, mas nunca sai de moda: deixe tudo à vista! No geral, organizando seus alimentos todos a sua vista, evita que alguns sejam esquecidos e acabam se tornando inválidos, lá no fundo do eletrodoméstico. Inclusive, vale organizar a geladeira com recipientes transparentes.

3. Validade dos alimentos

Em seguida, essa dica vamos alinhar com a anterior. Assim, você pode organizar seus alimentos de acordo com a sua validade. Desta forma, os itens mais novos na parte de trás e os que têm data de validade próxima, na frente. Logo, você evita desperdício e gasta menos.

4. Armazenamento inteligente

Outra dica é a de guardar os itens de acordo com o uso. Por exemplo, os que você usa com mais frequência, diariamente, mantenha-os juntos, em uma prateleira. Enquanto isso, os itens para refeições mais especiais podem ficar em um cantinho só para isso. Em resumo, isso é uma forma de deixar a geladeira organizada.

5. Aproveite o espaço

Bom, se você estiver achando sua geladeira pequena, uma alternativa que damos é aproveitar o espaço vertical. Logo, você pode empilhar um alimento em cima do outro. Por exemplo, ovos, garrafas, latas ou caixinhas de leite.

6. Avalie as sobras

Por fim, dê uma atenção especial às sobras dos alimentos. Por exemplo, antes de jogar fora veja se não dá para usar em outra refeição, como restos de frutas, que podem dar um bom suco. A medida que há alimentos que não valem a pena serem guardados, pois no final das contas não dá para aproveitar.

