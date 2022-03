Governo Federal libera nova maneira de consultar benefício; pagamento de março é iniciado

Os usuários do Auxílio Brasil possuem agora uma nova maneira de consultar informações sobre o benefício.

Isso porque o Governo Federal lançou um novo site contendo dados a respeito da quantia depositada para a população através do benefício.

É possível consultar números do Auxílio Brasil por região, estados ou até mesmo municípios. Além disso, a ferramenta permite visualizar o panorama nacional do programa.

Dessa forma, o site fornece uma nova maneira para acessar dados sobre quantas pessoas foram contempladas pelo benefício ao longo dos meses, até fevereiro de 2022, quando foi feito o último pagamento.

A próxima parcela, referente ao mês de março, vai começar a ser paga ainda nesta semana, na sexta-feira (18).

Assim como nos dois primeiros meses do ano, os aprovados no Auxílio Brasil seguirão recebendo o auxílio de R$ 400, o que deve continuar até o fim de 2022.

Os depósitos são feitos de acordo com o último algarismo do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. O valor depositado fica disponível para saque por 120 dias após a data indicada no calendário.

Para saber se você possui direito ao auxílio financeiro, basta realizar a consulta através do aplicativo do programa.

O app está disponível para celulares Android e também para smartphones com sistema iOS e foi desenvolvido pela Caixa.

Confira o cronograma de pagamentos do benefício para o mês de março.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil – Mês de Março

18 de março: NIS 1

21 de março: NIS 2

22 de março: NIS 3

23 de março: NIS 4

24 de março: NIS 5

25 de março: NIS 6

28 de março: NIS 7

29 de março: NIS 8

30 de março: NIS 9

31 de março: NIS 0

