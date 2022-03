Homem que estuprou e quase matou criança em Senador Canedo é condenado a mais de 20 anos de prisão

Um homem, que estuprou e quase a matou uma criança de 07 anos, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, foi condenado nesta quarta-feira (16) pelo Tribunal do Júri a mais de 20 anos de prisão.

Os crimes ocorreram em dezembro de 2019, quando a vítima foi sequestrada enquanto brincava com as irmãs na porta de casa e só não morreu porque foi socorrida pelos policiais militares em um matagal, no Bairro Jardim Canedo 2.

O caso foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e a promotora Tamara Cybelle Marques Oliveira do Amaral, que identificou outro processo de estupro contra o réu em Sinop, no Mato Grosso, pediu a condenação do homem.

Além da prisão, Afonso Junior Sobreiro de Queiroz, que era catador de recicláveis, também foi condenado a pagar R$ 15 mil à vítima para reparação de danos. A defesa solicitou a absolvição do sentenciado, que negou a autoria do crime.