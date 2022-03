Com gás mais caro, anapolinos procuram mais por air fryer e eletros que preparam alimentos

A alta no preço do gás de cozinha está fazendo com que muitos anapolinos saiam às ruas da cidade em busca de novas opções para tentar economizar.

A reportagem do Portal 6, que já havia mostrado um aumento de, em média, R$ 15 reais no valor do botijão, percorreu lojas do Centro e apurou que os consumidores passaram a procurar mais por eletros que ajudem no preparo de alimentos.

As panelas e fornos elétricos, além da famosa air fryer, que antes eram tratadas como ‘artigo de luxo’, viraram as principais aliadas para quem quer usar menos o gás, uma vez que também não gastam tanta energia.

Gerente de um estabelecimento na Avenida Engenheiro Portela, Adelita Arruda, de 44 anos, disse que apesar da alta demanda pelos produtos, o valor permanece estável.

“A procura por esses utensílios sempre foi muito grande e permanece assim. Mas os preços continuam os mesmos”, afirmou.

Vendedor em uma loja próxima, o jovem Raely Alves, de 18 anos, relatou uma movimentação constante nesse setor de vendas nos últimos dias.

“Aumentou bastante, principalmente para comprar a air fryer, muito por necessidade né? As pessoas querem economizar”, disse.

Além desses citados, o Portal 6 visitou mais três estabelecimentos, onde os vendedores, em condição de anonimato, relataram a alta procura pelos eletrodomésticos e até o lançamento de promoções para atrair os clientes.