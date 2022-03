Por amor não correspondido, homem invade trabalho e mata mulher a tiros

Um crime cruel chocou a cidade de Terezópolis de Goiás, município localizado na região Central do estado, na tarde desta segunda-feira (21).

O Portal 6 apurou que um homem de 37 anos, matou uma mulher, que não teve a idade revelada.

De acordo com informações do Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 24º Companhia Independente da Polícia Militar, o homem teria problemas psicológicos.

Ainda segundo a corporação, ele estaria tentando conquistar a moça, mas como não foi correspondido, acabou levando duas armas de fogo ao local onde ela trabalhava e a alvejado.

O crime ocorreu na Rua Joaninha, no centro da cidade. Logo após matar a vítima, ele atentou contra a própria vida.

Chamada no local, a Polícia Militar (PM) encontrou os dois mortos e solicitou a perícia no local, além da realização do exame cadavérico.

O crime chamou a atenção de populares no município que se aglomeraram em frente ao local para ter mais informações sobre o ocorrido.