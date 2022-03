CMTT anuncia mudança no trânsito para quem precisar passar pelo Parque da Jaiara

A Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos (CMTT) anunciou, desde às 15h desta sexta-feira (25), uma alteração teve de ser realizada no trânsito, na Vila Jaiara.

É que, em decorrência do evento “Vem e Faz”, da Prefeitura de Anápolis, que promoverá uma série de serviços gratuitos à população, o tráfego na alça da via lateral do Parque da Jaiara será interditado.

O orientação é que os condutores que estiverem no sentido da rodovia para o bairro realizem o retorno para acessar o desvio, localizado a cerca de 400m.

Já para os motoristas que estiverem trafegando no sentido Avenida Fernando Costa para a rodovia, o trânsito ficará liberado em apenas uma das pistas, sendo assim necessário uma maior atenção.

A expectativa é que a interdição dure até às 17h do sábado (26).