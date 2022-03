Atiradores invadem casa repentinamente e deixam jovem morto e homem ferido

O final da noite de segunda-feira (28) foi de muita violência no Parque Ana Beatriz II, no município de Santo Antônio do Descoberto, localizado a 184 km de Goiânia.

Policiais militares foram acionados depois que barulhos de disparos de arma de fogo chamaram a atenção de moradores da região.

No endereço, os agentes encontraram um jovem, de 26 anos, caído em um cômodo, ensanguentado e já sem os sinais vitais.

Uma moça relatou aos militares que estava na residência com a vítima e o marido, de 30 anos, quando dois desconhecidos entraram, atiraram contra os dois e fugiram.

O companheiro dela, também com ferimentos provocados pelos disparos, foi socorrido por outros populares e levado para um hospital local.

As motivações para o crime são uma incognita e o caso deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Descoberto.