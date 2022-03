Escola do Futuro de Goiás estão com mais de 7 mil vagas em cursos gratuitos

A Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) abriu as inscrições para o processo seletivo para ingressar na instituição.

Ao todo serão 7.317 vagas em cursos gratuitos nas áreas de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação.

Os interessados devem ter mais de 16 anos e o ensino fundamental completo. As oportunidades estarão disponíveis em todas as unidades das EFGs de Goiânia, Aparecida e Santo Antônio do Descoberto.

Os editais abertos contemplam cursos de qualificação, capacitação, técnico. Todos as modalidades possuem o modo presencial e de ensino à distância (EAD).

A iniciativa é do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

Confira a distribuição de vagas:

1.524 vagas para Qualificação Presencial

4.113 vagas para Capacitação Presencial

330 vagas para Técnico Presencial

90 vagas para Técnico EAD

920 vagas para Capacitação EaD

300 vagas para Qualificação EaD

Inscrição

Não será cobrado taxa de inscrição para participação no processo seletivo e devem ser realizadas exclusivamente pelo site efg.org.br.

Para mais informações acesse o Instagram @escolasdofuturodegoias.