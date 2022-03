Dicas para melhorar a adesão ao exercício físico

Estar ativo é fundamental para a melhoria da qualidade de vida. Estudos mostram que praticar atividade física reduz consideravelmente os riscos de desenvolvimento de algumas doenças metabólicas, cardiovasculares, além de contribuir para saúde mental.

Sabemos que a realidade da maioria das pessoas é passar o maior tempo dos seus dias trabalhando. Com a pandemia, esse fato ganhou mais um agravante, isso porque as pessoas começaram a trabalhar de suas próprias casas, o que contribuiu para um estilo de vida menos ativo.

Para conseguir encaixar a atividade física no seu dia a dia e obter êxito nesse processo é preciso escolher uma atividade que te deixe confortável. Experimente atividades em grupos, esportes individuais, ao ar livre e até na sua própria casa e veja qual você irá se adaptar melhor.

É comum que você não goste no começo, mas com o decorrer do tempo você irá sentir os benefícios e a prática passará a te agradar. Persista por 8 a 12 semanas!

Organize pelo menos 2 horários no seu dia para encaixar seu exercício. Se por algum motivo você falhar em um, ainda terá uma segunda chance.

Não coloque metas inalcançáveis para você, isso pode te desestimular. Estabeleça mini metas. Pequenos desafios fazem você perceber a sua evolução e curtir o seu processo.

O entretenimento também pode ajudar. Invista em podcasts de seu interesse, noticiários na televisão, músicas que você goste ou chame um amigo para te fazer companhia.

Não espere o momento certo para começar. A pratica da atividade física é importante em todas as fases da vida, por isso, comece já.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.