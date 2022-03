O ano de 2021 não foi nada fácil para diversas pessoas e, para muitos, 2022 também não começou com o pé direito como deveria e alguns signos tem sofrido bastante com a situação.

A boa notícia é que o planeta Mercúrio é o astro regente deste novo ano. Com isso, as previsões astrológicas são boas para algumas casas do zodíaco.

Tanto profissionalmente, como nas relações pessoais – romances, amizades e família – poderão tomar um novo rumo e se resolverem.

Conheça quais serão os signos beneficiados com as mudanças ocasionadas pelos astros, segundo as previsões. Confira!

3 signos que vão sofrer agora, mas conseguirão recompensas no futuro:

1. Touro

Os taurinos têm percebido há algum tempo a necessidade de tomar novos rumos na vida. A sede por evolução tem gritado ainda mais forte.

Pois saibam que a hora está próxima. Acredite nos seus sonhos grandiosos e confie neles.

Lembre-se: o aprendizado é consequência da necessidade de sair da zona de conforto. A transformação pode ser sofrida no começo, porém, gloriosa ao alcançar a linha de chegada.

2. Sagitário

Para resolver grande parte dos problemas será necessário flexibilidade, diálogo e força de vontade para os sagitarianos.

Tanto as questões familiares que podem estar com algumas pendências, quanto o relacionamento mal resolvido.

No campo profissional, esses precisarão confiar mais no próprio instinto. Levantar e dar o seu melhor te trará excelente resultados nesse ciclo. As previsões são ótimas.

3. Peixes

Os piscianos poderão ser bastante modificações de agora para frente graças ao planeta Júpiter em Peixes e a regência de Mercúrio.

Enquanto Mercúrio interferirá nas questões intelectuais, Júpiter poderá agir diretamente na melhoraria da sensibilidade dessas pessoas.

Ou seja, poderão conseguir um verdadeiro equilíbrio e acalmar um pouco mais as emoções aguçadas.

E uma importante dica dos astrólogos é: saiba a impor mais limites e lidar com eles. Não dá para agir sempre em função da emoção. Lembre-se da razão.

