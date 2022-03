Já falamos aqui o quanto as mulheres são seres fantásticos, que possuem muito mais complexidades que os homens. Desde em questões hormonais, mentais e formas de agir, elas são diferentes. Conheça hoje, alguns prazeres que toda mulher consegue sentir e os homens nem imaginam!

6 prazeres que toda mulher consegue sentir e os homens nem imaginam:

1. Elas atraem as pessoas para relacionamentos

Vamos começar por esse prazer aqui. Já notou que a mulher nunca precisa chegar em ninguém na balada, porque as pessoas vão até elas? Por mais que muitas gostam de tomar atitude, na hora do flerte a iniciativa sempre vem do outro.

2. Tirar o sutiã quando chegam em casa

Esse prazer aqui um homem nunca entenderá. Mas vamos tentar exemplificar, para elas tirar essa peça de roupa depois de um dia cheio traz uma sensação inexplicável. É um alívio!

3. Possuem mais opções de compras

Esse aqui é um prazer total para as mulheres! Isso porque, seja qual loja for, sempre vai ter mais opção de compra para elas. Roupas, sapatos, cosméticos, acessórios, para o público feminino há uma infinidade de opções, enquanto para eles, só o básico.

4. As roupas dão poder a elas

Esse prazer aqui é muito fácil delas se identificarem. Quando as mulheres vestem aquela roupa favorita ou aquele vestido de festa, elas se sentem mais poderosas e imbatíveis. Logo, conseguem transmitir isso para qualquer um

5. A tranquilidade de uma taça de vinho

Para os homens isso aqui nunca fará sentido, mas para elas que acordam cedo, cuidam dos filhos, da casa e ainda trabalham fora, uma boa taça de vinho no final do dia é libertador.

6. Quando a menstruação acaba

Por fim, quando as mulheres estão naqueles dias vermelhos, com muita cólica, inchaço e dores no corpo, elas ficam muito mais cansadas. Porém, quando esse período acaba, não há sensação melhor!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!