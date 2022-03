Amilton Filho se filia ao MDB e deve disputar reeleição dobrando com Márcio Corrêa em Anápolis

O deputado estadual Amilton Filho se filiou na tarde desta quinta-feira (31) ao MDB.

A ficha de filiação foi assinada no diretório estadual do partido, em Goiânia, com a presença do presidente estadual da legenda, Daniel Vilela, e do presidente do MDB em Anápolis, Márcio Corrêa.

Agora aliados, Amilton e Márcio também serão parceiros na eleição deste ano.

O deputado concorrerá à reeleição e o empresário, que saiu com quase 30 mil votos na última disputa da Prefeitura de Anápolis, deve tentar uma cadeira na Câmara Federal.

A união das duas lideranças deve antecipar o realinhamento político na capital econômica do estado, com repercussões imediatas na Câmara Municipal.