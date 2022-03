Procuradoria Geral do Estado abre 150 vagas de estágio para estudantes de Direito

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) abriu as inscrições para estagiários do curso de Direito. As inscrições vão até às 22h do dia 14 de abril.

Inicialmente será formado um cadastro de reserva com 150 estagiários, todas elas para Goiânia. Deste total, 10% serão destinadas para pessoas com deficiência (PCD).

O preenchimento de vagas ocorrerá conforme a demanda e a disponibilidade orçamentária da PGE.

Os estudantes selecionados receberão bolsa de estágio no valor de R$ 1 mil e mais auxílio-transporte de R$ 100,00. Além disso, o contratado terá seguro contra acidentes pessoais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 14 de abril no site http://www.estagio.procuradoria.go.gov.br/. A seleção será realizada pelo Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) da própria Procuradoria.

Podem se inscrever acadêmicos de Direito regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Os estudantes devem estar no cursando a partir do segundo ano ou do terceiro semestre da grade curricular do curso.

Para ler o edital, clique aqui.