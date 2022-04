Expulso de hotel por comer pão de queijo? História é mentira e explicamos por que

O criador de conteúdo digital Sergim Maia se tornou um dos assuntos mais comentados na internet após expor uma manchete que contava sobre ele ter sido ‘expulso do prédio que estava hospedado’ por um motivo intrigante.

No título da matéria afirmava que o blogueiro foi convidado a se retirar depois de repetir o café da manhã por sete vezes e acabar com o estoque de pão de queijo do restaurante do hotel.

As informações apontavam que Sergim ainda havia sido flagrado tentando levar mais pães de queijo para o quarto em que estava dormindo no estabelecimento.

O digital influencer teria brincado com a situação: ‘fiz valer cada centavo da diária’.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a situação e afirmaram que ele estava certo em não desperdiçar absolutamente nada.

“Eu não julgo, faria o mesmo”, brincou uma. Já outro usuário mencionou que ‘não conseguiria comer sete vezes, mas se esforçaria’.

Verdade à tona

A reportagem do Portal6 decidiu analisar criteriosamente a situação e descobriu que o post não é verdadeiro.

A montagem da manchete foi realizada com o layout do G1, mas essa matéria nunca chegou a ser publicada.

Nas hashtags postadas pelo influencer, ele também colocou ‘#noticiaszueiras’.

Apesar de não ser verídico, o post arrancou boas gargalhadas dos internautas e mais de 4.100 curtidas.