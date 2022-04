Henrique Saccomori está sendo bombardeado por BO’s na Polícia Civil e ações na Justiça

A Polícia Civil recebeu nas últimas 24h ao menos sete queixas contra o Henrique Saccomori, dono da H5 Investimentos Esportivos.

Todas elas são de pessoas que entregaram ao empresário quantias substantivas de dinheiro com a promessa de receber lucros semanais de até 15%.

No Tribunal de Justiça de Goiás já foram protocoladas no mesmo período quase dez petições contra ele e a empresa de apostas.

A seção Rápidas também apurou que os perfis das vítimas vão de profissionais liberais de renda média a milionários, como o dono de uma rede de supermercados de Anápolis.

A síntese das denúncias, que estão fartas de provas, demonstra que as vítimas faziam transferências bancárias à H5 para que Henrique Saccomori “investisse” os valores em plataformas de apostas – como as de partidas de futebol.

Cara, cheiro e nome

O esquema liderado por Henrique Saccomori é muito semelhante ao de pirâmide financeira. Como já repercutido pelo Portal 6 a partir da nota e vídeo disparados pela H5 nas redes sociais, ele diz que não tem mais o dinheiro e que está sendo vítima de extorsão e ameaça de morte.

Reação

Mesmo ventilada antes na imprensa, a filiação de Amilton Filho no MDB caiu como uma bomba no meio político anapolino.

Desde o anúncio, há um mix de estranheza, estupefação e animação nas redes sociais. Deu também para perceber que a militância do deputado estadual e do ex-candidato a prefeito Márcio Corrêa está com a ideia assimilada.

Três dobras

A união das duas jovens lideranças deixa mais claro como deve ser o cenário de dobras na cidade. Candidato à reeleição, Amilton Filho dobrará com Márcio Corrêa, aposta do MDB para deputado federal.

No Progressistas, Vivian Naves, esposa do prefeito Roberto Naves, deve ser candidata à Alego e dobrar com Leandro Ribeiro, que também concorrerá à uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Os irmãos Antônio Gomide e Rubens Otoni somarão forças para se reelegeram pelo PT.

Com exceção do presidente da Câmara Municipal, os demais têm plenas condições de vitória.

Tem mais

Está enganado quem pensa que a filiação de Amilton Filho ao MDB será a única “bomba” da semana. Uma troca de partido também é esperada para ocorrer nas próximas horas e deve causar bastante.

União Goiás

Gustavo Mendanha ainda espera conseguir apoio do PMN e PROS. Ambos partidos têm o mesmo tamanho e capilaridade do Patriota.

Nota 10

Para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, o HMAP. Ser o único hospital público fora de São Paulo gerido pelo competentíssimo Hospital Albert Einstein não é pouca coisa.

Nota Zero

Para o Goiás Esporte Clube. O time, que quer levar mais um título do Goianão, não tem competência nem para vender ingressos. Tentaram fazer isso pela internet, o site caiu e os torcedores foram se