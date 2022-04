Polícia Civil enfim confirma prisão do empresário Henrique Saccomori

O empresário Henrique Saccomori deve se hospedar ainda nesta segunda-feira (04) na cadeia pública de Anápolis após ser preso em uma operação ultrassecreta da Polícia Civil de Goiás com o apoio da Polícia Federal de São Paulo.

Conforme o Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri), que comandou a força-tarefa em conjunto com agentes do Genarc e GIH, o dono da H5 Investimentos Esportivos e a esposa estavam prestes a embarcar para Portugal quando foram detidos no Aeroporto de Guarulhos.

No domingo (03), a prisão do empresário foi informada por pelo menos dois sites de notícias em Goiás. No entanto, não havia nenhum mandado cadastrado na plataforma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra Henrique Saccomori.

Por enquanto, a partir dos casos já registrados na Polícia Civil, o Gepatri fala em prejuízo de R$ 50 milhões às vítimas.

Mais informações a qualquer momento.