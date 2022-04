Todo mundo quer ser mais interessante, não é mesmo? Principalmente quando nos referimos a um primeiro encontro, todo mundo quer ficar com tudo em cima na hora de conhecer uma pessoa nova. Foi pensando nisso que hoje trouxemos algumas características que fazem de você uma pessoa interessante!

6 características que fazem de você uma pessoa interessante e atraente:

1. Tem instinto aventureiro

Vamos começar por esse traço que acaba sendo marcante! Mas pode nos confessar aqui, aquela pessoa que possui um dom nato para cachoeiras, trilhas, animais, escaladas e perigos parece muito mais atraente do que aquela que não é ligada nessas coisas, não é mesmo?

2. Entende de filmes e séries

Segundo especialistas, alguém que possui um conhecimento vasto sobre filmes, séries e toda cultura no geral é um ponto inicial para se tornar mais atraente. Isso porque, as pessoas quando veem aquilo ficam admiradas e encantadas com toda a magia ao falar do mundo audiovisual.

3. Possui sua banda favorita

Você já ouviu alguém falar sobre sua banda favorita? Bom, se você reparar bem, essa pessoa vai falar com muito entusiasmo e euforia, isso a deixa completamente atraente! Se você quer impressionar o crush, logo, pesquise sobre seu grupo musical favorito.

4. É antenada sobre o que está acontecendo no mundo

Outra característica que deixa qualquer um atraente é o vasto conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo. Nossa recomendação é ir atrás de fontes confiáveis e passar a saber sobre os últimos acontecimentos mundo afora.

5. Sabe ouvir

Mais do que deixar as pessoas te conhecerem e falar de você, outro ponto que te deixa atraente é saber ouvir e dar atenção para quem fala. Isso vai significar seu interesse naquilo e na vontade de aprender algo novo.

6. Ser atencioso

Por fim, e como já citamos, dar atenção para as pessoas é um ponto importante para se tornar mais atraente. Por mais que o assunto não lhe seja interessante ou não faça sentido, escute e deixe a pessoa se expressar, isso é sinônimo de educação, humildade e atenciosidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!