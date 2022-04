Cobra píton solta por engano é encontrada e recapturada pela polícia no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou e capturou neste sábado (9) a cobra píton solta na noite da última quarta-feira (6) por engano.

No dia, policiais do BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) se confundiram, acreditando que o animal capturado em um chamado de resgate se tratava de uma jiboia.

A cobra foi encontrada em uma área de proteção ambiental no Riacho Fundo. De acordo com a PM, o animal era procurado desde a madrugada da soltura.

Na manhã deste sábado (9), um ciclista avistou a píton, publicou a imagem em um grupo com outros praticantes de pedal e acionou a corporação. A píton foi capturada por volta de 14h40 e agora está na sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

A píton asiática (Python bivittatus) é considerada uma espécie invasora no Brasil. Original da Ásia, ela tem também algumas ocorrências na África.

Apesar das semelhanças com a jiboia, como tamanho, a falta de veneno e o hábito de enrolar a presa com o próprio corpo, as duas espécies possuem grandes diferenças, como a cor do corpo, e a reprodução.

A cobra píton é predadora de mamíferos e aves, predominantemente, mas pode “comer jacaré, lagartos, e até outras cobras. Se estiver próximo de animais domésticos, também pode atacar gatos e cachorros”, declara o biólogo Claudio Machado, do Instituto Vital Brasil, a reportagem.