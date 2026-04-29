Inscrições abertas para quem quer montar barraca comercial na Rodovia dos Romeiros

Goinfra vai disponibilizar 190 pontos comerciais para venda de produtos durante a Festa do Divino Pai Eterno

Pedro Ribeiro - 29 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Goinfra)

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) abriu nesta quarta-feira (29) as inscrições para comerciantes interessados em montar barracas na Rodovia dos Romeiros durante a Festa do Divino Pai Eterno 2026.

Ao todo, serão disponibilizados 190 pontos comerciais ao longo dos 18 quilômetros da GO-060, entre Goiânia e Trindade, percurso tradicional de milhares de fiéis durante a romaria.

Os cadastros devem ser realizados exclusivamente pelo site da agência até o dia 18 de maio.

Os espaços poderão ser utilizados para venda de alimentos, bebidas não alcoólicas, roupas, brinquedos, bijuterias, artigos de beleza e outros produtos autorizados.

A comercialização de bebidas alcoólicas será proibida.

O sorteio dos pontos ocorrerá em 26 de maio, na sede da Goinfra, com participação presencial obrigatória dos inscritos.

Após a definição dos contemplados, será cobrada taxa de R$ 55,43 pelo uso da faixa de domínio.

A montagem das barracas estará liberada a partir de 13 de junho.

Mais informações ser obtidas pelo WhatsApp da Goinfra: (62) 3265-4309.

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