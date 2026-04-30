“Ele vivia para família”, diz esposa de psicoterapeuta que morreu após infarto em Anápolis

Profissional morreu aos 47 anos após passar mal em casa pouco depois de voltar da academia

Pedro Ribeiro - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

A morte do psicoterapeuta William Lázaro Borges de Castro, de 47 anos, segue causando comoção em Anápolis, onde ele era conhecido pela atuação na área da saúde e pelo trabalho com pacientes em clínicas particulares.

Em entrevista ao O Popular, a esposa Mirela Castro relembrou o marido como um homem inteiramente dedicado à família.

“O hobby dele era a família. Ele vivia para mim e para os nossos filhos”, afirmou Mirela.

Segundo ela, William era um pai extremamente presente e participativo na rotina dos quatro filhos do casal.

“Ele sabia de cada detalhe da vida das crianças, cuidava de tudo e fazia questão de demonstrar amor o tempo todo”, disse.

William morreu após sofrer um infarto fulminante na última segunda-feira (/R7), pouco depois de passar mal em casa ao retornar da academia.

De acordo com Mirela, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu.

Nas redes sociais, pacientes, amigos e colegas de profissão prestaram homenagens ao profissional, destacando o impacto positivo que ele teve na vida de diversas pessoas.

William atuava como psicoterapeuta, psicanalista, naturólogo e gestor em saúde pública, sendo reconhecido pelo trabalho desenvolvido em Anápolis e outras cidades goianas.

O casal estava junto há aproximadamente 20 anos e completaria 21 anos de casamento em julho.

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