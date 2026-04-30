“Ele vivia para família”, diz esposa de psicoterapeuta que morreu após infarto em Anápolis
Profissional morreu aos 47 anos após passar mal em casa pouco depois de voltar da academia
A morte do psicoterapeuta William Lázaro Borges de Castro, de 47 anos, segue causando comoção em Anápolis, onde ele era conhecido pela atuação na área da saúde e pelo trabalho com pacientes em clínicas particulares.
Em entrevista ao O Popular, a esposa Mirela Castro relembrou o marido como um homem inteiramente dedicado à família.
“O hobby dele era a família. Ele vivia para mim e para os nossos filhos”, afirmou Mirela.
Segundo ela, William era um pai extremamente presente e participativo na rotina dos quatro filhos do casal.
“Ele sabia de cada detalhe da vida das crianças, cuidava de tudo e fazia questão de demonstrar amor o tempo todo”, disse.
William morreu após sofrer um infarto fulminante na última segunda-feira (/R7), pouco depois de passar mal em casa ao retornar da academia.
De acordo com Mirela, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu.
Nas redes sociais, pacientes, amigos e colegas de profissão prestaram homenagens ao profissional, destacando o impacto positivo que ele teve na vida de diversas pessoas.
William atuava como psicoterapeuta, psicanalista, naturólogo e gestor em saúde pública, sendo reconhecido pelo trabalho desenvolvido em Anápolis e outras cidades goianas.
O casal estava junto há aproximadamente 20 anos e completaria 21 anos de casamento em julho.
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