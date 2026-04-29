O que significa, segundo a psicologia, ser desorganizado?

Hábito comum pode revelar detalhes sobre rotina, emoções, criatividade e a forma como cada pessoa lida com prioridades

Layne Brito - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A desorganização costuma ser vista como simples falta de cuidado. Mesa cheia de papéis, quarto bagunçado, atrasos frequentes, objetos fora do lugar e dificuldade para manter uma rotina são sinais que, muitas vezes, recebem julgamentos rápidos.

No entanto, para a psicologia, esse comportamento pode ter explicações mais amplas. Ser desorganizado nem sempre significa preguiça ou descaso.

Em alguns casos, a bagunça pode estar relacionada ao excesso de tarefas, ao cansaço mental, à criatividade ou até à forma como a pessoa administra emoções e prioridades.

Existem diferentes tipos de desorganização. A física aparece em ambientes bagunçados, como casa, carro, mesa de trabalho ou armário.

Já a desorganização mental pode surgir quando há dificuldade para ordenar pensamentos, tomar decisões ou concluir atividades.

Também há a desorganização com o tempo, percebida em atrasos constantes, esquecimento de compromissos e dificuldade para cumprir prazos.

Em todos esses casos, o comportamento pode indicar que a pessoa está lidando com mais demandas do que consegue administrar naquele momento.

Por outro lado, a desorganização também pode aparecer em pessoas criativas e com pensamento mais flexível. Para alguns, ambientes menos rígidos favorecem ideias, improvisos e formas diferentes de resolver problemas.

Ainda assim, é importante observar quando a bagunça começa a causar prejuízos.

Se a desorganização afeta o trabalho, os relacionamentos, a saúde emocional ou a qualidade de vida, ela pode ser um sinal de que a rotina precisa de mais atenção.

Segundo a psicologia, o ponto central está no contexto.

Uma pessoa pode ser desorganizada por hábito, por sobrecarga, por falta de método ou por estar enfrentando um período emocional mais difícil.

No fim, ser desorganizado não define completamente alguém, mas pode revelar muito sobre como essa pessoa lida com tempo, espaço, emoções e responsabilidades no dia a dia.

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