Promotora Gabriella Queiroz Clementino se torna a primeira mulher a chefiar o Gaeco do MPGO

Nova gestão terá como foco a continuidade no combate ao crime organizado, priorizando crimes contra a administração pública

Gabriel Dias - 29 de abril de 2026

Gabriella Queiroz Clementino, promotora de justiça do MPGO. (Foto: Reprodução/MPGO)

A promotora Gabriella Queiroz Clementino foi designada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) para chefiar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Com a nomeação, oficializada nesta segunda-feira (27), Gabriella se torna a primeira mulher a ocupar o cargo no órgão, o que ela classificou como um avanço institucional:

“Assumir a Coordenação-Geral do Gaeco no MPGO é uma honra que reflete uma trajetória construída com compromisso, capacitação permanente e atuação contínua na área.”, diz a promotora.

“Também representa o fortalecimento de uma cultura institucional que reconhece a pluralidade e a potência do trabalho feminino em espaços de liderança”, complementa Gabriella.

Conforme a promotora, a nova gestão terá como foco a continuidade no combate ao crime organizado, priorizando crimes contra a administração pública, delitos cibernéticos e facções criminosas.

Gabriella ingressou no MPGO em 2013 como assessora e atua como promotora de Justiça desde 2017.

A atuação da Gaeco

O Gaeco é um grupo especializado do MPGO voltado ao combate ao crime organizado, com atuação em investigações de alta complexidade envolvendo crimes contra a administração pública, delitos cibernéticos e facções criminosas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!