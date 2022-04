Após passar mal, funcionário de hamburgueria precisa de ajuda de pedestre para ser socorrido

Viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (14), a denúncia do designer Cleber Muniz que precisou socorrer um funcionário do Jerônimo Burguer próxima ao Parque Vaca Brava, em Goiânia, após a gerente do estabelecimento se recusar a levá-lo ao hospital.

“O colaborador me disse que já estava passando mal na loja, pediu pro seu gestor chamar um Uber para o hospital, e o mesmo negou, e disse que a saúde é de responsabilidade do colaborador”, conta o empreendedor através das redes socias.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cleber Muniz (@cleberpmuniz)

Com quase 400 comentários, a publicação de Cleber narra que ele parou para ver a situação e devido a demora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou usar o próprio carro para levar a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América.

Segundo ele, o funcionário estava ” passando muito mal com cólica de rins” e após ser medicado com morfina na veia, ficou bem e foi deixado em casa pelo designer, que também cobrou um posicionamento do Grupo Madeiro.

Diversos usuários do Instagram marcaram o restaurante nos comentários em apoio ao funcionário. Eles repudiaram a atitude da gerente e cobraram uma resposta da franquia Jerônimo Burguer, que respondeu na tarde desta quinta-feira (14).

“Atuamos fortemente neste caso, reforçamos que estamos constantemente capacitando o nosso time para estarem sempre prontos para agir em situações como esta. o Grupo Madero possui e disponibiliza uma equipe de apoio para todos os nossos colaboradores em nível nacional”, disse.