Todo homem apaixonado guarda para si alguns segredos que eles não querem que as mulheres saibam.

Seja por medo de demonstrar insegurança ou por dificuldade de demonstrar os sentimentos, é muito natural que essas confidências aconteçam, às vezes de forma até impensada.

Portanto, confira aqui alguns desses “mistérios” que os homens tentam jogar para debaixo do pano e evitar que as mulheres descubram!

6 segredos que todo homem apaixonado guarda a 7 chaves para as mulheres não saberem

1. Que ela “mora” na cabeça dele

De forma geral, os homens tendem a ser pouco abertos à demonstrações de sentimentos. Assim, é normal que eles tentem esconder que se sentem atraídos por outra pessoa.

Dessa forma, dificilmente um rapaz apaixonado vai falar o que sente para uma mulher, mesmo que todos os sinais estejam evidentes.

2. Experiência com relacionamentos

É natural que ao longo da vida a gente acumule experiências amorosas com outras pessoas. No entanto, é comum que homens tentem esconder o próprio histórico com outras relações, sendo poucas ou muitas.

Por um lado, pode ser que ele queira esconder que tem pouca vivência com relacionamentos. Por outro, talvez ele queira evitar passar a imagem de “galinha” ou de que não consegue manter um namoro por muito tempo.

3. Inseguranças

Nesse sentido, homens também tendem a esconder quando se sentem inseguros com outros homens que interagem com o seu interesse romântico.

Além disso, é normal que eles tentem disfarçar inseguranças com o corpo e aparência física, minimizando esse fato e desviando o assunto.

4. Problemas Pessoais

Outro segredo que os homens preferem esconder são os próprios problemas. Pode ser uma crise familiar, dificuldades no trabalho, até mesmo ter passado por um dia difícil.

Por não ter tanta habilidade para expor o que está sentindo, é normal que o homem evite falar de assuntos mais sensíveis.

5. Passado comprometedor

Todo dia as pessoas passam por experiências diferentes e mudam gradativamente com o tempo. No entanto, é natural que os homens tentem esconder atitudes e momentos vergonhosos.

Assim, eles visam até mesmo evitar que a outra pessoa perca o interesse nele ao saber dessas práticas do passado deles.

6. Situação Financeira

Por fim, os homens tendem a não ser 100% sinceros em relação ao momento econômico pelo qual ele passa.

Afinal, é natural que eles julguem desnecessário deixar o interesse romântico preocupado e estressado com um assunto tão trabalhoso como as contas e dívidas da casa.

