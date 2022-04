Filho tenta defender a mãe do padrasto e leva facadas na cabeça e costela

Um rapaz, de 26 anos, levou duas facadas na cabeça e na costela ao tentar defender a mãe, de 41 anos, durante discussão com o padrasto na noite desta quinta-feira (14) no Centro de Castelândia, região Sul do estado.

O Portal 6 apurou que o jovem foi atendido no Hospital Municipal Luiza de Souza Ramos, mas precisou ser levado para o Hospital Estadual da Região Sudoeste (HERSO), em Santa Helena de Goiás, para receber os pontos.

A equipe médica detalhou que a vítima chegou na unidade com dois cortes de arma branca, um na cabeça e outro na altura da costela. Apesar dos ferimentos, o rapaz não corria risco de morte.

Segundo o indivíduo, ele estava ingerindo bebidas alcoólicas com a mãe e o padrasto quando o casal começou a discutir e ao entrar na briga para defender a mulher, levou as facadas.

A senhora confirmou a história contada pelo filho e relatou a Polícia Militar (PM) que era casada há 15 anos com o sujeito, de 54 anos, que trabalha na coleta de lixo do município.

Após agredir o enteado, o homem fugiu do local de carro, mas foi localizado e preso pela PM e poderá responder por tentativa de homicídio. Se condenado, pode pegar de seis a 20 anos prisão.