Reunir com os amigos em casa para tomar uma boa cervejinha, drink ou vinho é tudo de bom. Mas a verdade é que sempre ficamos com dúvida do que servir nessas horas. Afinal, sempre buscamos algo prático e delicioso. Por isso veja agora algumas receitas de tira-gosto!

6 receitas de tira-gosto para fazer em casa com os amigos e não gastar com happy hour:

1. Palitos de muçarela

Vamos começar por esse tira-gosto aqui que não encontramos em qualquer bar por aí. Os palitos de muçarela vão conquistar seus amigos e sem contar que são super baratos de fazer. Assista ao vídeo e aprenda:

2. Mini Pizza de batata

Essa receita aqui é muito fácil de fazer, além de ser super saborosa. Além disso, a melhor parte é que você pode brincar com os recheios, é nessa hora que você aproveita para agradar cada amigo com suas preferências. Assista:

3. Provolone empanado

O provolone empanado é mais um prático tira-gosto. Para fazer não é necessário muitos ingredientes e você pode fazer no óleo, no forno ou na AirFryer. Assista ao vídeo e aprenda, dá água na boca!

4. Bolinho de bacalhau

Esse é um clássico e não podia ficar de fora da nossa lista. Afinal, quem é que não gosta do bom e velho bolinho de bacalhau? Desta vez, vamos te ensinar de uma vez por todas como fazer em casa.

5. Croquete de carne seca

Há quem diga por aí que esse petisco é o favorito de muita gente, por isso ele também veio para nossa lista. O vídeo a seguir ensina perfeitamente como fazer e, aliás, você pode até recheá-lo, veja:

6. Linguiça crocante

Por último, que tal uma forma diferente de fazer linguiça? Aqui você vai aprender de uma forma deliciosa como empanar a linguiça e deixá-la crocante, veja:

