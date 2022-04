Gás de cozinha já chegou a R$ 130 em Anápolis, mostra Procon

Os consumidores anapolinos podem pagar até R$ 130 por um botijão de gás de 13 quilos. Entretanto, segundo o Procon Anápolis, ainda é possível economizar até R$ 20 na hora da compra.

A principal variação do preço está entre a opção de retirada no local ou entrega em domicílio. O órgão realizou uma pesquisa, entre os dias 11 e 12 de abril, em oito estabelecimentos da cidade e verificou que a variação do preço está em 18%.

O botijão de 13 quilos está sendo comercializado entre R$ 110 e R$ 130, o cilindro de 20 quilos entre R$ 185 e R$ 210 e, por fim, se o consumidor optar por levar o de 45 quilos pode pagar entre R$ 410 e R$ 455.

Durante o levantamento, os agentes também avaliaram a diferença dos valores à vista ou com o pagamento no cartão de crédito. Neste segundo, pode haver acréscimo de até R$ 5 em alguns estabelecimentos.

“O Procon Anápolis orienta os consumidores a pesquisar antes de comprar, caso o consumidor suspeite de preços abusivos, deve fazer a denúncia nos canais de atendimento, através do telefone: (62) 3902-1365 e WhatsApp (62) 3902-1365.”, destaca o relatório técnico.

Além disso, os galões de água mineral de 20 litros também apresentaram variação de 33% entre as distribuidoras. Com valores entre R$ 12 e R$ 16, a diferença encontrada também é motivada pela entrega em domicílio.