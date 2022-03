Esta é a maneira mais rápida e eficaz de tomar banho e pouca gente sabe

Desde criança somos ensinados a tomar banho e ter esse hábito diariamente, isso nos faz pensar que sabemos de cor e salteado como fazer. Porém, hoje viemos ter que jogar um balde de água fria de realidade porque você pode estar sim cometendo alguns erros. Veja agora uma maneira eficaz de tomar banho!

Afinal, qual a maneira mais eficaz de tomar banho?

Veja bem, vamos citar algumas dicas para você ter um banho perfeito. Bom, a primeira delas é evitar água quente e banhos muito longos, porque acabam destruindo a camada protetora da nossa pele. Aliás, isso deixa nossa pele ressecada. Ok, em seguida, o próximo passo a abandonar é o uso de buchas ou esponjas. Nossa recomendação é usar apenas nos pés, para não agredir a pele. Não faça disso um hábito!

Ainda pensando no bem-estar da nossa tão delicada pele, nossa dica é lavar o rosto antes ou depois do banho, na torneira. Cientificamente, a temperatura alta do chuveiro pode agredir mais ainda o nosso rosto, fique de olho! Além disso, a ciência recomenda que usemos o sabonete apenas onde precisa, como axilas, pés e mãos. Vale lembrar que deve ser um com o pH próximo da pele.

Por fim, e não menos importante, lembre-se de lavar as partes esquecidas do corpo! Por exemplo, orelhas, seios e entre os dedos.

