Equador pede extradição de Correa, que recebe asilo da Bélgica

Ainda segundo o magistrado, o pedido respeita tratados internacionais, bem como um acordo de extradição que o Equador tem com a Bélgica.

O pedido de extradição deverá ser encaminhado à chancelaria de Quito antes de ser enviado às autoridades belgas.

Correa vive na Bélgica desde que concluiu seu mandato, em 2017. Ele recebeu status de refugiado do país europeu, segundo documento emitido pelo governo de Bruxelas no último dia 15 à qual a agência de notícias AFP teve acesso.

"É um alívio, porque quando te dão esta proteção, isso prova que você está sendo perseguido", declarou Correa à AFP por telefone nesta sexta-feira.

Com relação ao pedido de extradição assinado nesta sexta, o ex-presidente declarou que as autoridades equatorianas “vão passar vergonha”.

Correa havia apresentado seu pedido de refúgio na Bélgica em 2018, país de origem de sua esposa, quando deixou o cargo após uma década na presidência.

De acordo com a Justiça equatoriana, durante o mandato de Correa tanto o ex-presidente como ex-funcionários e empresários participaram de um esquema de corrupção no qual subornos foram pagos em troca de contratos, o que levou à condenação de 18 pessoas.

O Ministério Público equatoriano sustenta que os envolvidos pediram propinas de quase US$ 7,6 milhões.

O ex-presidente defende sua inocência e critica o fato de ter sido vinculado ao processo por US$ 6 mil que entraram em sua conta bancária e que, segundo Correa, foram de um empréstimo de um fundo de seu partido.

Em fevereiro, a Procuradoria-Geral do Equador apreendeu os bens de Correa e outros funcionários do governo ligados ao caso. Em novembro, a justiça ordenou a apreensão das contas bancárias dos condenados.

O ex-presidente socialista também enfrenta julgamento, com mandado de prisão, pelo sequestro de um oponente na Colômbia em 2012.

Em sua tentativa de capturar Correa, o sistema de justiça equatoriano pediu à Interpol que o incluísse em sua lista vermelha de avisos, mas os pedidos foram rejeitados.