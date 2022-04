“Foram os piores dias da minha vida”, diz mãe de bebê de Anápolis que morreu esperando por UTI

Começou a repercutir neste sábado (22), em Anápolis, a morte de um bebê, de apenas 10 meses, que aguardou por cinco longos dias para conseguir uma vaga em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O desespero da família teve início ainda no último sábado (16), quando o pequeno Kauan Guilherme Maia começou a se sentir mal e a mãe o levou para receber atendimento UPA Pediátrica, no bairro Maracanã.

Em conversa com o Portal 6 a genitora do garotinho, Lívia Maia, contou que a demora para o atendimento começou logo na triagem, mas, após um tempo de espera, ele foi levado para a sala vermelha. No momento da internação, a médica de plantão teria informado que ele poderia estar com uma pneumonia.

Diante a seriedade do caso médico, o menininho foi rapidamente internado para receber as medicações necessárias e colocado no oxigênio. Mas, naquele momento, o que ele realmente precisava era ser encaminhando para um leito de UTI.

Após os cinco dias, quando enfim seria transferido, o estado de saúdo do bebê já estava muito grave e ele acabou não resistindo e morrendo ainda na UPA.

“A infelicidade do meu filho foi ter pegado uma pneumonia. E mais uma coisa, na hora que o SAMU chegou para levar o meu filho para a UTI, os socorristas perguntaram para a médica qual foi a bactéria que causou a pneumonia do meu filho, mas o exame nem tinha saído. Eles nem sabiam qual era a bactéria e já tinha cinco dias que ele estava lá”, contou.

Segundo a mãe, mesmo tendo nascido de forma prematura, o pequeno Kauan sempre foi um bebê saudável, até que acabou pegando a pneumonia.

“Ele nasceu prematuro, se desenvolveu super bem, nunca fiquei com ele internado. E quando aconteceu de ele precisar fica internado, ele veio a óbito. Eu estou arrasada”, afirmou.

Lívia ainda contou que o pedido para o leito de UTI foi realizado apenas um dia após o bebê ter sido internado.

“Eu fiquei do lado dele nesses cinco dias, que foram os piores da minha vida”, lamentou.

Indignada com toda a situação, Lívia afirma que seguirá lutando pelo filho, para que possa encontrar justiça e para que outras mulheres não precisem viver a dor que ela está tendo que passar.

“Não quero ver mãe nenhuma passar o que eu passei com meu filho naquele hospital. É a pior dor do mundo. Eu quero justiça”, pontuou.

Palavra da Semusa

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) informou, em nota, que o bebê foi inserido na na Central de Regulação Estadual no dia 17, mas a vaga no Hugol, em Goiânia, foi liberada apenas na manhã do dia 21.

Ainda no comunicado, a pasta explicou que devido a gravidade do estado de saúde de Kauan e a instabilidade desse quadro, não era possível realizar o encaminhamento para a capital, já que “o paciente deve ser estabilizado para qualquer movimentação devido ao risco de descompensação, que pode levar a óbito”.

A Semura alega ainda que foi oferecido para o bebê todo o suporte de tratamento e cuidados intensivos.

Palavra da SES-GO

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) também se posicionou por nota e informou que a equipe médica do Complexo Regulador Estadual (CRE) buscou 24h pela vaga, porém, alguns exames fundamentais ainda não teriam sido inseridos, o que teria interferido na avaliação da equipe.

Segundo a SES, apenas na quinta-feira (21) é que um raio X, que classificava o risco da criança, foi inserido no sistema, fazendo com que a vaga pudesse enfim ser liberada.

“A SES-GO reforça que realiza busca ampliada de leitos na rede estadual conforme as solicitações e sempre é necessário a apresentação de exames para a classificação de risco e prioridade de cada caso. Vale ressaltar que o município solicitante também dispõe de leitos de UTI pediátrica”, encerrou a nota da SES-GO.