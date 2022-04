Vamos lá, agora pensa rápido: Falou em frango, falou em que? É isso mesmo, coxa! No geral, não há como negar, essa parte do animal é uma das mais saborosas. Logo, é justamente por isso que hoje trouxemos as coisas que dá para fazer com a coxa de frango. Prepare-se, porque você vai se surpreender. Inclusive, trouxemos vídeos do Youtube com o passo a passo de cada receita, vamos lá!

6 coisas que dá para fazer com a coxa de frango e você provavelmente não sabia

1. Guisado com arroz

Em primeiro lugar, trouxemos essa receita que é um tiro certeiro para o seu almoço ou jantar! Veja o passo a passo e delicie-se:

2. Crocante

Agora, que tal uma coxa de frango frita e super crocante? Basicamente, essa preparação aqui é uma delícia para ser servido como um aperitivo. Além disso, a criançada adora, veja só:

3. Cremosa

Ao lado com a coxa frita e crocante, temos essa pra lá de cremoso e que vai te dar água na boca. Desta forma, aperte o play e aprenda:

4. Invertida

Ok, por essa você não esperava, mas essa receita vai te surpreender! No geral, aqui temos uma técnica de virar a carne no osso do avesso, fica uma delícia e com uma aparência incrível, veja:

5. Recheada e assada

Se você pensou que só dava para fazer outros cortes recheados, você estava bem enganado! Em suma, esse vídeo vai te ensinar como fazer essa versão super diferente e deliciosa, veja:

6. Simples

Por fim, não poderíamos deixar esse clássico de fora, não é mesmo? Essencialmente, essa preparação aqui é a mais original e suculenta forma de preparar as coxas de frango, e não tem quem não goste!

