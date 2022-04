Governo de Goiás abre nova seleção de funcionários para vagas em casa de apoio

Pela terceira vez este ano, o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), que fica no Jardim Europa, em Goiânia, está com vagas abertas para novos funcionários.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar administrativo e de gestão de pessoas, técnicos em segurança do trabalho, tecnologia da informação e em saúde bucal e para biomédico, faturista, enfermeiro, médico do trabalho, motorista, nutricionista e terapeuta ocupacional.

Os salários ofertados variam de R$ 830,79 a R$ 5.389,17 e as inscrições devem ser feitas de forma presencial, entre os dias 04 e 06 de maio de 2022, no setor de Gestão de Gente, na sede da unidade de saúde, na Avenida Veneza, quadra 62, lote 1/10 s/nº, no Jardim Europa.

Os interessados devem levar a ficha de inscrição preenchida, os documento de identidade com foto, laudo médico para os candidatos portadores de deficiência, comprovante de escolaridade e currículo.

Para mais informações sobre as vagas e a documentação, acesse o site do Instituto Sócrates Guanaes, na aba “Trabalhe Conosco”, ou confira o edital com os detalhes sobre o processo seletivo.