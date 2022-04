Internada na UTI, idosa faz aniversário no hospital e ganha festa surpresa em Anápolis

Uma idosa, de 84 anos, recebeu uma festa de aniversário, nesta terça-feira (26), dentro da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Alfredo Abrahão, antigo Cais Progresso, em Anápolis.

Em entrevista ao Portal 6, o filho de Helena Emídia de Jesus Leão contou que os próprios enfermeiros da unidade organizaram as comemorações, que tiveram direito a bolo e balões.

“Pelo sorriso no rosto dela dá para imaginar a alegria dela. Pelo que me disseram, a ideia foi do enfermeiro responsável, que também liberou ela para comer um pedaço do bolo e nos enviou as fotos”, disse Haroldo Leão, de 61 anos.

Ele aproveita para afirmar que ações como esta “ajudam na recuperação dos pacientes” e também disse que a família recebeu a notícia com muita alegria, pois os enfermeiros fizeram o que eles não podiam no momento.

A idosa deu entrada na UTI, nesta segunda-feira (26), após os médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) constatarem que ela estava com dengue, pneumonia, erisipela, que é uma infecção na pele, e com os rins parados.

Entretanto, segundo Haroldo, o aniversário da mãe não é o único motivo para comemorar. “Os antibióticos estão cortando a infecção e, com isso, os rins voltaram a funcionar, o que descarta a necessidade de uma hemodiálise”, afirma.

Confira as fotos do aniversário: