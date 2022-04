Sonho vira pesadelo após noiva decidir mudar o visual no dia do casamento e tudo dar errado

Uma mulher decidiu tornar público o pesadelo vivenciado há alguns anos, quando decidiu mudar o visual para a data do casamento, e viralizou com a situação caótica.

Tamika Clegget, de 30 anos, contou, através de um vídeo no perfil do TikTok, que dias antes da grandiosa cerimônia de matrimônio, resolveu fazer as sobrancelhas com uma esteticista.

Acontece que a profissional utilizou uma tinta na face da noiva, para pigmentar os fios, os deixando mais marcantes.

No entanto, para a surpresa dela, uma enorme reação alérgica surgiu, horas depois, a deixando praticamente irreconhecível.

Tamika relembra que precisou ser internada por dois dias, pois ficou completamente cega por 24h – devido ao inchaço exagerado no rosto.

O caso aconteceu em 2016, mas a mulher decidiu trazer a história à tona, novamente, para alertar outras mulheres com o processo. E reforça sobre os casos que não há o consentimento da cliente, como foi no dela.

Atualmente casada, Tamika diz que deu tudo certo para ela, mas é necessário estar em alerta e, se possível, assinar um termo com a esteticista explicando as alergias e realizar testes experimentais antes dos procedimentos.

“Você nunca sabe, apenas para dar aquele cuidado extra para ter certeza de que você faz testes de contato ou se você for a uma esteticista que realmente assina algo mencionando que tem alergias.”