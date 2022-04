Homem é golpeado com faca após sair para cobrar dívida de R$ 60

Um homem, de 43 anos, sofreu uma tentativa de homicídio em uma discussão por dívida, nesta quarta-feira (27), na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi acionada e, no local, encontrou a vítima sentada no chão, coberta de sangue e com diversos ferimentos pelo corpo.

Aos militares, o homem contou que tinha sido golpeado com várias facadas por um jovem, de 27 anos, após discutirem por conta de uma dívida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros atendimentos à vítima e, em seguida, a encaminhou para o hospital municipal da cidade para receber os cuidados necessários.

Antes de ser localizado pelas equipes da PM, o suspeito teria ainda utilizado uma barra de ferro para ameaçar testemunhas. Porém, ele foi rapidamente encontrado e confessou a autoria do crime.

O jovem contou que teria feito isso para se defender, já que o homem tinha ido até a residência dele para cobrar uma quantia de R$ 60.

O suspeito então teria dado a facada, já com a intenção de matar a vítima. Ele só não teria tido sucesso porque a arma branca entortou.

Encaminhado para a Central de Flagrantes, o rapaz deverá ser investigado pelo crime de tentativa de homicídio.