Advogado recebe pedido especial da filhinha de servidora do Procon e resposta à altura viraliza

O advogado e diretor jurídico do Procon Goiânia, Nayron Toledo, viralizou nas redes sociais após compartilhar uma cartinha que ele recebeu da filha de uma servidora, onde ela fazia um pedido super especial.

“Doutor Nayron, quero te pedir para deixar a minha mãe ir na apresentação da minha escola. Obrigada. Com atenção, Olívia”, escreveu Olívia Finotti, de 08 anos, filha da servidora Patrícia Finotti, que, felizmente, poderá ir ao evento do Dia das Mães.

Recebi uma cartinha da filha de uma servidora pedindo que eu liberasse sua mãe para o evento de dia das mães onde ela faria uma apresentação! Segue aí a cartinha e a minha resposta! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/CzlRuwknCk — Nayron Toledo (@Nayron) April 29, 2022

O advogado contou, em entrevista ao Portal 6, que no dia anterior brincou com a funcionária sobre a “formalização” do pedido da criança. Quando recebeu a carta, ficou encantado e colocou apenas uma condição: “uma visita da senhorita Olívia para me dar um abraço”.

“Na quinta-feira (28), eu brinquei com ela que só autorizaria se fizesse um pedido formal. Eu falei e ela já mandou essa cartinha toda fofa. Tive que parar um pouquinho, mesmo com a correria do dia, para responder à altura”, afirmou.

Ele descreve que a situação mostra a inocência da criança e, principalmente, o quanto é importante a relação entre mães e filhos. Além disso, destaca que foi um prazer responder a carta da Olívia e que esperava que isso a incentive a escrever mais.

A publicação fez sucesso nas redes sociais e alcançou, até a noite de sexta-feira (29), mais de 12,5 mil curtidas e quase 500 comentários, que foram impulsionadas pelo compartilhamento do humorista Whindersson Nunes.

Por fim, Nayron Toledo revela que recebeu diversas mensagens de outras mães que, infelizmente, relataram não conseguir liberação para ir ver apresentações dos filhos, mas que espera que a “viralização” incentive mais ações semelhante.