Tem dias que parece que estamos com aquele desejo de um suculento churrasco, não é verdade? Mas só de pensar em todo tempo e bagunça que essa preparação demanda, já desistimos. E se te falarmos que dá para fazer essa tradicional comida brasileira sujando apenas uma panela e sem precisar acender a churrasqueira? Veja essa Receita de Churrasco na Panela de Pressão!

Receita de Churrasco na Panela de Pressão para fazer em casa e comer bebendo cerveja:

Você vai precisar de:

1kg costela com pouca gordura

1kg linguiça boa e bem temperada

2 cebolas grande picadas

Temperos a gosto

Modo de preparo:

Primeiro, corte a costela pedaço a pedaço. Em seguida, pegue a linguiça e faça furos para retirar o ar. Então, coloque as costelas cortadas na panela de pressão com o osso virado para baixo.

Agora, cubra as costelas com a metade da cebola e o tempero. Então, coloque por cima a linguiça e cubra com a outra metade da cebola. Depois disso, tampe a panela e quando começar a dar pressão, reduza o fogo e deixe por exatos 50 minutos no fogo. Passado esse tempo, tire a pressão e abra.

Por fim, retire a carne e coloque num prato ou travessa. Na panela de pressão verá que ficou uma camada de óleo devido ao processo de cozimento, a gordura presente nas carnes se desprende. Descarte essa gordura.

Você pode servir seu Churrasco na Panela de Pressão com arroz, mandioca e uma salada verde. Bom apetite.

