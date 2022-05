Quem é que não quer um amor para a vida toda, não é mesmo? Isso inclui morar juntos, construir uma carreira, ter filhos e levar uma vida a dois com alguém que amamos. Bom, encontrar uma pessoa que tope isso é um pouco difícil, mas se você já tem algum alvo, veja agora algumas formas de fisgar o crush!

6 formas de fisgar o crush para ele nunca mais se soltar de você:

1. Convidar para um jantar

Vamos partir do clássico dos clássicos: o bom e velho convite para jantar. Mesmo que você já conheça a pessoa, invista nesse rolê para conquistar mais ainda seu alvo. Para isso, pense em um lugar com um clima especial, romântico e que faça o estilo da pessoa. É um tiro certeiro!

2. Ir no show do Jorge e Mateus juntos

Para os goianos, mais do que um convite para jantar, ir para o show do Jorge e Mateus é uma tática perfeita para fisgar aquele crush. Essa dupla sertaneja é sinônimo de romantismo e amor, é um prato cheio para o relacionamento dar certo.

3. Comprar um presente especial

Quem é que não gosta de ganhar presentes? Nesse tópico, nossa recomendação é não esperar uma data comemorativa, simplesmete encontre algo que te lembre a pessoa e presenteei-a. Vai ser algo marcante e que vai acender mais ainda o amor.

4. Preparar uma comidinha

Se você manda bem na cozinha, não perca tempo! Já faça um convite para o seu alvo provar um de seus carros-chefes no fogão. Pode parecer nada demais, mas isso representa seu carinho e cuidado por essa pessoa.

5. Mandar uma mensagem de carinho

É muito comum trocarmos mensagens com as pessoas ao longo do dia e é claro que essa regra não foge para os pombinhos. Nossa dica é: aproveite que seu alvo teve um dia cansativo e envie uma mensagem de carinho ao anoitecer, dizendo o quanto você gosta e se preocupa com essa pessoa.

6. Apresentar para a família

Por último, temos aqui uma passagem direta para engatar em um relacionamento. Ao apresentar seu amado (a) para sua família representa o quanto você considera essa pessoa e quer levar para a vida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!