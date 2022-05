Até quem faz dieta ou segue uma alimentação saudável, quando chega o final de semana costuma sair um pouco dessa rotina. Mas há seus porquês! Durante esses dois diazinhos de folga sempre surge uma festinha aqui ou outra para ir, um churrasco ou um rolê especial. Bom, a certeza é que nesses eventos não seguimos uma alimentação correta e, por isso, quando a segunda-feira bate na nossa porta vemos uma barriguinha saliente, não é mesmo? Hoje vamos te mostrar alguns motivos para você estar sentindo seu corpo inchado.

6 motivos que explicam as razões pelas quais você está sentindo seu corpo inchado:

1. Carboidrato

Vamos começar nossa lista com essa substância presente em muitos alimentos, como pães e massas. O consumo exagerado de carboidrato faz mal, pois estimula o hormônio insulina, que é responsável pelo controle de água e sódio pelos rins. Por isso, a ingestão excessiva desse nutriente acaba levando a um inchaço do corpo.

2. Gases

Acredite ou não, mas depois de um final de semana com o pé na jaca nosso corpo fica carregado de gases, que nos deixam inchados. E como isso acontece? Bom, as bactérias ruins do nosso intestino “preferem” açúcar e carboidratos, que, normalmente, comemos mais no final de semana. Elas, consequentemente, acabam produzindo mais gases dentro do nosso corpo, causando o inchaço.

3. Álcool

Seja uma cervejinha, vinho, drink, seja uma boa cachaça, no final de semana costumamos tomar uma bebida alcoólica, há até quem saia um pouco do controle. Bom, mas antes de encher a cara por aí, saiba que o álcool tem a capacidade de inchar nosso corpo. Isso porque, nosso organismo tem que trabalhar muito para processar as toxinas que absorvemos, este trabalho extra do aparelho digestivo pode causar inchaço e gases.

4. Sódio

Todos sabemos que o sal em excesso em nosso organismo não nos faz nada bem, além de problemas no coração, há também a retenção de líquido. O que acontece é que quando é absorvido pelas células do corpo, o sódio tem a capacidade de carregar a água, gerando o inchaço.

5. Frituras

Sabe aquela porção de batata frita ou frango a passarinho que você comeu naquele sábado à noite? Bom, saiba que a gordura dessas frituras demoram para serem digeridas e, além de nos engordar, causam um acúmulo de gases em nosso organismo, nos deixando inchados.

6. Industrializados

Por último temos os alimentos industrializados tão práticos em nosso dia a dia. Eles, no geral, são ricos em corantes, conservantes e sódio, que aumentam a retenção de líquidos pelo excesso de substâncias químicas.

