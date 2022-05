As famosas fritadeiras elétricas, ou simplesmente AirFryer, ganharam espaço na cozinha brasileira não tem muito tempo, mas já se tornaram grandes aliadas no quesito praticidade e velocidade. Visto que as ondas de ar quente dentro da máquina conseguem “fritar” os alimentos em poucos minutos. Foi pensando nelas que hoje viemos trazer algumas curiosidades e segredos que a AirFryer carrega!

6 segredos que todo mundo que tem Airfryer precisa saber:

1. Alimentos congelados

Se você quer um melhor resultado em suas preparações, opte por alimentos congelados na Airfryer. Isso porque, o eletrodoméstico consegue finalizar mais rápido, não suja muito e traz mais crocância!

2. Gasta menos energia

As fritadeiras elétricas são aparelhos projetados para terem alta eficiência energética. Isso significa que elas trabalham com menos eletricidade em relação a outros eletrodomésticos. Entretanto, alguns fatores como a potência e o tempo de uso são determinantes para esse consumo de energia.

3. É um mini forno

Por mais que chamemos de fritadeiras elétricas, elas não passam de um mini forno elétrico. Todavia, há algumas diferenças, por exemplo as fritadeiras sem óleo cozinham ainda mais rápido do que fornos de convecção graças à colocação e tamanho de seus ventiladores.

4. É necessário mexer os alimentos

Se você achava que era só jogar os alimentos dentro na máquina e esquecê-los lá, você está muito enganado! Durante o cozimento é necessário mexê-los para um cozimento uniforme.

5. Não use papel alumínio

O uso de papel manteiga e papel alumínio na Airfryer não é recomendado pelas seguintes razões: Se você cobrir o fundo da cesta, o fluxo de ar dentro da airfryer será reduzido. Isso resultará na diminuição do desempenho do cozimento.

6. Alguns alimentos ficam melhores fritos no óleo

Por último, é inevitável, alguns alimentos ficam melhores quando fritados de forma convencional, no óleo. O pastel, por exemplo, perde crocância quando fazemos na Airfryer.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!