Os dias quentes estão aí e com eles, além de muito sol, vem os finais de semana e os finais de semana com dias de sol pede uma cerveja gelada, não é mesmo? Agora, já pensou em beber aquela geladinha e preparar petiscos de boteco em sua própria casa? Bom, se você tem uma Airfryer seus problemas acabaram! Por isso, veja agora 6 receitinhas no Youtube de petiscos diferentes que você pode fazer na Airfryer. Acompanhe!

6 petiscos diferentes que você pode fazer na Airfryer e não sabia:

1. Dadinhos de tapioca

Se você estava buscando algo fácil de ser preparado, o dadinho de tapioca é a nossa carta na manga. O único porém dessa receita é que a massa deve descansar por 3 horas na geladeira antes de ir ao eletrodoméstico, por isso, nossa dica é prepará-la com antecedência. Veja o vídeo e aprenda!

2. Snack de grão-de-bico

Para quem busca um petisco mais nutritivo e delicioso, já pode pegar o grão-de-bico e vir connosco. Nesse vídeo você vai ver como esses snacks são fáceis de preparar!

3. Enroladinho de queijo e presunto

Esse clássico de padaria não poderia ficar de fora, além disso é excelente para acompanhar aquela cervejinha. No vídeo vamos ver que é preciso ter massa de pastel ou de lasanha ou paõ de forma, além disso, fica pouco tempo no eletrodoméstico.

4. Pasta de berinjela

A baba ganoush é uma pasta de berinjela muito comum na culinária árabe, servida ao lado de torradas, pão sírio ou pão francês. Ademais, é uma opção barata e facil para servir de petisco ou entrada, veja como fazer:

5. Almôndegas

Para quem quer impressionar as visitas com um petisco pra lá de saboroso e sem as sujeiras da fritura tradicional, vem com a gente! No vídeo vamos ver como é prático preparar esse bolinho de carne!

6. Bolinho de arroz

Por último, temos essa receita de como reaproveitar todo arroz que tem sobrando aí na sua casa e está apenas ocupando espaço na geladeira. Outra coisa interessante é que dá para inovar o recheio, aprenda:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!