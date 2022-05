A partir de R$ 70, Joli Spa Urbano cria experiências inesquecíveis para quem deseja presentear a mãe com amor e bem-estar

Antes mesmo de um filho nascer, desde o momento em que ele está no ventre, existe uma mãe que decide se doar por inteira para garantir que aquele serzinho cresça com saúde, alegria e, principalmente, recheado de amor e cuidado.

E é por isso que o Dia das Mães é um dos mais importantes do calendário, uma vez que é nessa data que muitos aproveitam para tentar retribuir, ao menos um pouquinho, tudo o que as maravilhosas mães já fizeram pelos seus “eternos bebês”.

Para isso, não há nada melhor que presenteá-las com bem-estar e descanso. Neste sentido, o Joli Spa Urbano, lançou uma campanha especial das mães, com massagens a partir de R$ 70, para que as mulheres recebam um momento inesquecível de acolhimento e relaxamento.

Além de tradicionais procedimentos, há também os Day Spa, em que as mães, sozinhas ou acompanhadas dos filhos, podem receber tratamentos completos, com duração de 2h até 3h, e com diferentes linhas da vida, que retratam as personalidades de cada uma.

O Day Spa Alegria, por exemplo, é pensado para mães alegres, divertidas, espontâneas, brincalhonas, criativas e que não desistem facilmente dos seus sonhos.

O Day Spa Saudade é voltado mães doces, ternas, emotivas, que se doam e se entregam, que amam incondicionalmente e são inabaláveis nos propósitos que possuem.

Já o Day Spa Amor é para mães fortes e guerreiras, que enfrentam tudo pelos filhos, amam sem medidas e transformam todos os obstáculos que a vida traz em oportunidades.

Independente da escolha, todas as opções são relaxantes e oferecem às mamães um momento especial, com lanchinhos deliciosos, além de produtos e aromas transformadores, que vão resultar em uma qualidade ainda melhor de vida.

E os interessados devem se apressar, porque a quantidade de vagas para o menu especial de Dia das Mães é limitada.

Já os pagamentos no Joli, que fica no London Eye Offices, no Centro de Anápolis, também podem ser feitos em dinheiro, via Pix ou parcelado nos cartões de crédito.

Para garantir o voucher, basta acessar o site e seguir o passo a passo: https://jolispaurbano.com/diadasmaes/

Mais informações estão no Instagram @jolispaurbano.